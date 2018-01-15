Теракт в Багдаде: из-за взрыва на площади погибли 30 человек

15.01.2018 11:48

Взрывы произошли на площади в центре иракской столицы рядом с группой строителей. Об этом со ссылкой на сообщения очевидцов сообщает Deutsche Welle, передает УНН.

Два взрыва прогремели утром в понедельник, 15 января, в Багдаде.

В результате не менее 27 человек погибли и около 80 были ранены, сообщило министерство здравоохранения Ирака. Ранее иракские власти сообщали о 16 погибших и 65 раненых.

По данным представителя МВД страны, два смертника совершили самоподрывы. Как сообщили очевидцы, взрывы произошли на площади в центре города рядом с группой строителей.

Напомним, ранее террорист-смертник также подорвал себя в Багдаде, было 8 погибших.

Источник: https://from-ua.com