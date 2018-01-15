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Трагедія для мільйонів: легендарний музикант почув страшний діагноз
Британський музикант Ерік Клептон поступово втрачає слух, що вкрай негативно впливає на його музичну кар’єру.
Про це повідомило видання Daily Mail.
Відомо, що лікарі поставили 70-річному рокеру невтішний діагноз «тиннитус», у зв’язку з чим, крім погіршення слуху, Клептон постійно відчуває дзвін у вухах.
Крім тиннитуса, музикант страждає від порушення роботи периферичної нервової системи (невропатії), через що зазнає труднощів під час гри на гітарі. Також Клептон підкреслив, що йому дуже важко навіть стояти на сцені.
«Я постійно відчуваю, що мою ногу ніби пронизує електричний розряд», — заявив він, уточнивши, що загострення захворювання почалося в 2017 році. При цьому артист підкреслив, що не планує залишати сцену найближчим часом.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, болезнь, музыкант, слух
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