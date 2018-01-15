- Евродепутаты рассказали, чего сейчас ЕС ждет от Украины19:40
- Укрепление границ. Как работает биометрическая проверка россиян19:30
- Сийярто выставил Украине новые жесткие требования19:01
- Климкин поговорил с Лавровым по Донбассу: стали известны детали разговора17:55
- Трагедія для мільйонів: легендарний музикант почув страшний діагноз17:00
- Кремль обвинил Украину в нарушении Будапештского меморандума15:47
- Эксперт: Россия хочет привязать Украину к Сирии и помешать поставкам оружия12:50
- СМИ: Число жертв двойного теракта в Багдаде выросло до 100 человек12:30
- Пытались убить с одного удара: в школе жестокая резня, на детей напали с ножами12:15
- Теракт в Багдаде: из-за взрыва на площади погибли 30 человек11:48
В США готовятся к войне с КНДР
Вооруженные силы США усилили подготовку своего личного состава и нарастили интенсивность учений на случай возможного начала войны с КНДР. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.
По ее данным, за последние месяцы на военных базах США прошло сразу несколько учений, газета связывает с реакцией ВС на растущую напряженность вокруг Корейского полуострова. Так, в прошлом месяце на базе Форт-Брэгг в Северной Каролине были проведены масштабные маневры с участием около 50 боевых и грузовых вертолетов, во время которых отрабатывалась транспортировки военных и техники в условиях плотного артиллерийского обстрела.
Примерно в то же время в Неваде почти 120 десантников отрабатывали ночную высадку в условиях низкой видимости в ходе учений, которые симулировали военную интервенцию, сообщает газета. Кроме того, в начале следующего месяца Пентагон планирует направить в Южную Корею неназванное число бойцов спецназа, как считают некоторые аналитики, что может стать первым шагом на пути к созданию на Корейском полуострове особой оперативной тактической группы американских ВС, пишет издание.
Как отмечает The New York Times, для военачальников США вполне обычным делом составления и обработки боевых сценариев на случай возможного военного конфликта. Однако последние тренировки и обучения, их масштаб и интенсивность сигнализируют, что ВС США действительно хотят быть готовы к различным вариантам развития ситуации на Корейском полуострове, в том числе военному, пишет издание. При этом американские солдаты и офицеры, готовясь к такому потенциальному сценарию, надеются, что это все-таки не состоится, сообщает газета.
Как заявили изданию около двух десятков бывших и нынешних чиновников Пентагона, глава ведомства Джеймс Маттис указал на необходимость "быть готовыми к любым возможным военным действиям на Корейском полуострове".
Как сообщалось ранее, северокорейское агентство ЦТАК опубликовало комментарий , в котором указано, что американское командование пытается помешать улучшению межкорейских отношений.
Источник: https://from-ua.com
Теги: США, Донбасс, война, КНДР
- США предоставят Украине еще 28 млн. долларов гуманитарной помощи для пострадавших от российской агрессии на Донбассе
- Политолог: США делают ставку на Украину, а Россия может развалиться
- Порошенко в Штатах пояснил, что случится с миром, если Украина проиграет войну
- Третья мировая начнется через 10-11 недель, – аналитик ЦРУ
- Штаты не пойдут на компромисс по Донбассу, пока там остаются российские военные
- "Пустите туда США, и кровавая мясорубка быстро закончится", - Лукашенко о Донбассе
- День в АТО: на Донбассе стало спокойнее, но перемирия так и нет19:20
- Золотое дно или адский труд? Откровения кондуктора маршрутки Мариуполя16:25
- Захарченко пригрозил "Vodafone-Украина" внешним управлением15:55
- Порошенко заявил, что скоро оккупированные регионы вернутся в состав Украины15:30
- Vodafone продолжает снимать деньги с абонентов из ОРДЛО за неработающую связь15:22
- Первые жертвы мороза в Мариуполе: 11 человек госпитализировано15:12
- Агентура Кремля открывает новый фронт – на этот раз Минобороны, – волонтер14:38
- На Донбассе разоблачили аферу боевиков с "паспортами" для иностранцев14:20
- В Мариуполе пустят с молотка “Азовмаш”13:45
- В «днр» вводят продразверстку, но можно и откупиться - ИС13:30
- Евродепутаты рассказали, чего сейчас ЕС ждет от Украины19:40
- Укрепление границ. Как работает биометрическая проверка россиян19:30
- День в АТО: на Донбассе стало спокойнее, но перемирия так и нет19:20
- Сийярто выставил Украине новые жесткие требования19:01
- Очередной сюрприз для украинских водителей18:41
- Повне оновлення: Генштаб прийняв важливе рішення, як зміниться армія за 3 роки18:27
- В МВФ заблокировали законопроект Порошенко об Антикоррупционном суде18:10
- Климкин поговорил с Лавровым по Донбассу: стали известны детали разговора17:55
- После прецедента с «Украинской правдой» в Украине готовят закон для борьбы с фейками17:38
- Померли понад тисяча осіб: як лікарні відмовляються лікувати українців17:20
- Когда лучше убирать елку: традиции, приметы, советы13:10
- Как защитить себя от чужой негативной энергии: 5 важных правил09:58
- Что положить в кошелек для богатства09:01
- Дерматологи напомнили основные правила ухода за кожей зимой08:46
- Как гадать в ночь с 13 на 14 января: самые популярные гадания на Старый Новый год19:19
- В Украине эпидемия: как уберечь ребенка13:15
- Агрессия РФ на Донбассе: военный инструктор пояснил, как Украина может кардинально изменить ситуацию08:37
- Через Харьков на Екатеринослав: направление главного удара Путина17:18
- Названы два способа, как заставить Россию уйти с Донбасса15:32
- Если вы оставляете на ночь телефон возле кровати, то обязательно прочитайте эту информацию!15:14
- “Срочно покупайте билеты в направлении Ростова”, - Цимбалюк рассказал, зачем Путину возвращать Украине крымскую технику
- После отключения "Vodafone-Украина" вопрос мобильной связи с ОРДЛО предлагают обсудить в Минске
- В Горловке "нащупали" МТС
- Как жителям ОРДЛО дозвониться до родных без Vodafone-Украина
- Вслед за мобильной связью в ОРДО пропадут теле- и радиовещание
- Соцсети: в Донецке после отключения Vodafone-Украина процветают барыги
- Как гадать в ночь с 13 на 14 января: самые популярные гадания на Старый Новый год
- На неподконтрольной территории не могут восстановить связь «Vodafone-Украина»
- На Донетчину обрушилась новая беда
- "Ломает еще многих, что-то на кнопочки там нажимают, надеются, ждут", - соцсети об исчезновении связи Vodafone в ОРДЛО