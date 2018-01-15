В США готовятся к войне с КНДР

15.01.2018 10:45

Вооруженные силы США усилили подготовку своего личного состава и нарастили интенсивность учений на случай возможного начала войны с КНДР. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.

По ее данным, за последние месяцы на военных базах США прошло сразу несколько учений, газета связывает с реакцией ВС на растущую напряженность вокруг Корейского полуострова. Так, в прошлом месяце на базе Форт-Брэгг в Северной Каролине были проведены масштабные маневры с участием около 50 боевых и грузовых вертолетов, во время которых отрабатывалась транспортировки военных и техники в условиях плотного артиллерийского обстрела.

Примерно в то же время в Неваде почти 120 десантников отрабатывали ночную высадку в условиях низкой видимости в ходе учений, которые симулировали военную интервенцию, сообщает газета. Кроме того, в начале следующего месяца Пентагон планирует направить в Южную Корею неназванное число бойцов спецназа, как считают некоторые аналитики, что может стать первым шагом на пути к созданию на Корейском полуострове особой оперативной тактической группы американских ВС, пишет издание.

Как отмечает The New York Times, для военачальников США вполне обычным делом составления и обработки боевых сценариев на случай возможного военного конфликта. Однако последние тренировки и обучения, их масштаб и интенсивность сигнализируют, что ВС США действительно хотят быть готовы к различным вариантам развития ситуации на Корейском полуострове, в том числе военному, пишет издание. При этом американские солдаты и офицеры, готовясь к такому потенциальному сценарию, надеются, что это все-таки не состоится, сообщает газета.

Как заявили изданию около двух десятков бывших и нынешних чиновников Пентагона, глава ведомства Джеймс Маттис указал на необходимость "быть готовыми к любым возможным военным действиям на Корейском полуострове".

Как сообщалось ранее, северокорейское агентство ЦТАК опубликовало комментарий , в котором указано, что американское командование пытается помешать улучшению межкорейских отношений.

Источник: https://from-ua.com