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В Польше обнаружили вспышки кори: Первые госпитализированые оказались украинцами

16.01.2018 18:20
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В Польше обнаружили вспышки кори: Первые госпитализированые оказались украинцами

В Польше обнаружили вспышки заболевания кори, которого не было в стране уже долгое время. Как сообщает местное издание Radio Olsztyn, инфекционное заболевание обнаружили у сотрудников мясокомбината в Морлинах, что недалеко от Оструды в варминско-мазурском воеводстве на севере Польши.
По данным издания, инфицированные - это работники с Украины.
Согласно информации, которую предоставил консультант в области инфекционных болезней доктор Петр Коцбах, у пяти человек была диагностирована корь. Одновременно Малгожата Добжанская из воеводской станции Государственной санитарной инспекции в Ольштыне отметила, что до сих пор только у двух украинцев была подтверждена вирусная инфекция кори.
Образцы анализов были отправлены в Национальный институт гигиены Польши, и результаты будут известны только в конце недели.
Более 700 человек, которые контактировали с больными, должны пройти вакцинацию на мясной фабрике Оструде.
По данным Государственной санитарной инспекции в Оструде, в регионе в течение десяти лет не было случаев кори.
Напомним, что за 11 месяцев 2017 года корью в Украине заболели 3382 человека. В прошлом году было зафиксировано четыре смертельных случая, однако сегодня на брифинге в. а. министра здравоохранения Ульяна Супрун отметила, что погибших было 6, из них 4 детей.
Кроме того, Супрун сообщила, что, вероятнее всего, вспышка кори пришел в Украину из Румынии.

Источник 112.



Теги: Донбасс, Польша, корь, украинец
 
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