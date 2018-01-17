Энрике Иглесиас и Анна Курникова впервые показали своих близнецов

17.01.2018 16:10

Испанский певец Энрике Иглесиас и российская теннисистка Анна Курникова впервые показали фото своих детей, сообщает Новое время.

Вчера, 16 января 2018 года, малышам Курниковой и Иглесиаса исполнился месяц, и пара приятно удивила поклонников, опубликовав на своих страничках в Instagram первые снимки близнецов. Сначала фотографию выложил Энрике и подписал ее "Мой лучик солнца", а через час снимок опубликовала и Анна, подписав его точно так же.

Напомним, 16 декабря у пары родились близнецы – мальчик и девочка. На протяжении всей беременности Курниковой пара тщательно скрывала интересное положение теннисистки, поэтому новость о том, что Иглесиас и Курникова стали родителями, для многих оказалась неожиданностью.

36-летняя Анна и 42-летний Энрике вместе уже 16 лет. Пара познакомилась в 2001 году, когда Курникова снималась в клипе Иглесиаса на песню Escape.