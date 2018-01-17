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Правительство Чехии подало в отставку

17.01.2018 15:29
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Правительство Чехии подало в отставку

Правительство Чехии под руководством Андрея Бабиша подало в отставку после вынесенного накануне вотума недоверия парламента, сообщает Ceske Noviny.

Правительство будет выполнять свои обязанности до назначения нового кабинета. Премьер Андрей Бабиш сообщил, что лично передаст документ об отставке правительства президенту Земан.

Как заявил пресс-секретарь президента Иржи Овчачек, Земан примет отставку правительства до конца недели.

Накануне, 16 января палата депутатов парламента Чехии (нижняя палата) проголосовала за вотум недоверия правительству Андрея Бабиша. Президент Чехии Милош Земан на прошлой неделе выступил в парламенте и выразил поддержку Бабишу, пообещав предоставить ему возможность еще раз попытаться сформировать правительство.

 

Источник: http://sprotyv.info 



Теги: Донбасс, Чехия, отставка, правительство
 
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