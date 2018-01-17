В Японии появились необычные бананы

17.01.2018 09:22

Их кожуру можно есть.



Фермеры в префектуре Окаяма (Япония) научились выращивать уникальные бананы с абсолютно съедобной кожурой. Бананы Mongee Banana производятся с помощью метода «замораживания и пробуждения», который позволяет выращивать тропические фрукты в более прохладном климате Японии.



Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zerno-ua.com.



Этот метод воссоздает условия окончания ледникового периода около 20 000 лет назад. В этот период растения пробуждались после суровых зимних температур и снова начинали свое развитие.



На то, чтобы вырастить банан стандартного размера обычно необходимо около 2 лет. С помощью новой технологии время выращивания сокращается до 4 месяцев.



Mongee Banana продаются в специальной упаковке и по почте. Урожай уникальных бананов пока ограничен. Компания D&T Farm производит только 10 фруктов в неделю. Стоимость одного банана составляет 648 иен (£ 4,20/$ 5,70).



Бананы со съедобной кожурой — без ГМО. Они слаще, чем их тропические родственники и содержат на 5 граммов сахара больше. Плоды Mongee Banana также обладают более насыщенным ароматом и тонкой кожурой. Вкус банановой корки не обладает терпкостью, чуть более горький, чем сам плод. Кожура очень полезна и содержит B6 и магний, которые принимают участие в выработке серотонина (гормон счастья).



В D & T Farm сперва замораживают саженцы бананов до температуры -60 C, после чего размораживают их и снова садят в грунт. Благодаря данной технологии «новые» бананы растут быстрее. Для еды пригодны только полностью созревшие Mongee Banana.