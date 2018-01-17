В Конгрессе США подтвердили активную подготовку к войне с КНДР

17.01.2018 11:00

В армии США идет активная подготовка к боевым действиям против Северной Кореи, заявил журналистам глава Комитета по делам вооруженных сил палаты представителей Конгресса США Мэк Торнберри.

"Администрация очень серьезно рассматривает вопрос, какие возможности могут быть вовлечены в военные меры, когда их надо будет принять против Кореи", – сказал конгрессмен.

Он добавил, что ведется также "очень серьезная подготовка" военнослужащих к ведению боевых действий.

"Военные готовятся, будет счастьем, если эти меры не понадобятся", – отметил Торнберри.

Министр обороны США Джим Мэттис по пути в Ванкувер на международную министерскую встречу, где он провел переговоры со своим коллегой из Канады, сказал журналистам, что обстановка на Корейском полуострове успокаивается.

"Сейчас приложение усилий четко перешло в сферу дипломатии. Именно там мы и работаем", – заявил он.

Тем не менее, Мэттис не исключил возможности силового решения северокорейского вопроса.

"Мы хотим, чтобы дипломаты знали, что у них за спиной сила нашего оружия", – подчеркнул шеф Пентагона.

Ранее газета New York Times сообщала со ссылкой на высокопоставленных чиновников, что все подразделения армии США тайно готовятся к войне с КНДР.

Источник: https://www.segodnya.ua