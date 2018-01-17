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В Конгрессе США подтвердили активную подготовку к войне с КНДР
В армии США идет активная подготовка к боевым действиям против Северной Кореи, заявил журналистам глава Комитета по делам вооруженных сил палаты представителей Конгресса США Мэк Торнберри.
"Администрация очень серьезно рассматривает вопрос, какие возможности могут быть вовлечены в военные меры, когда их надо будет принять против Кореи", – сказал конгрессмен.
Он добавил, что ведется также "очень серьезная подготовка" военнослужащих к ведению боевых действий.
"Военные готовятся, будет счастьем, если эти меры не понадобятся", – отметил Торнберри.
Министр обороны США Джим Мэттис по пути в Ванкувер на международную министерскую встречу, где он провел переговоры со своим коллегой из Канады, сказал журналистам, что обстановка на Корейском полуострове успокаивается.
"Сейчас приложение усилий четко перешло в сферу дипломатии. Именно там мы и работаем", – заявил он.
Тем не менее, Мэттис не исключил возможности силового решения северокорейского вопроса.
"Мы хотим, чтобы дипломаты знали, что у них за спиной сила нашего оружия", – подчеркнул шеф Пентагона.
Ранее газета New York Times сообщала со ссылкой на высокопоставленных чиновников, что все подразделения армии США тайно готовятся к войне с КНДР.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: США, Донбасс, война, КНДР
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