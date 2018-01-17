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В Польше - вспышка кори, среди больных есть украинцы

17.01.2018 08:47
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В Польше - вспышка кори, среди больных есть украинцы
В Морлинах Варминско-Мазурского воеводства на севере Польши обнаружили корь у сотрудников мясокомбината, среди больных есть украинцы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVP Info.

Пять человек с симптомами кори попали в больницу в Оструде, сообщил государственный санитарный инспектор Здзислав Соколовски.

Четырем людям подтвердили возникновение заболевания, один человек ждет окончательных результатов. Еще один человек заболел корью неделей ранее.

Соколовски подтвердил, что больные приехали из-за границы. По данным СМИ, речь идет об украинцах.

"У нас не было случая кори в районе Оструды в течение многих лет, и теперь, когда пять человек попали в больницы с симптомами кори, мы рассматриваем это событие как экстраординарное", - добавил он.

В рамках профилактики около 700 сотрудников мясных предприятий в Морлинах, которые могли контактировать с больными, будут вакцинированы против кори.



Теги: Донбасс, Польша, украинцы, корь
 
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