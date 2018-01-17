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Все, конец: Рональдиньо сделал официальное заявление

17.01.2018 10:30
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Все, конец: Рональдиньо сделал официальное заявление

Бывший полузащитник сборной Бразилии и «Барселоны» Рональдиньо сделал официальное заявление о завершении спортивной карьеры. Как информирует replyua.net со ссылкой на Globo, об этом рассказал в интервью журналистам Роберто де Ассиш, агент и брат футболиста. 

«Роналдиньо завершил карьеру. Все, конец. Возможно, мы придумаем что-нибудь большое после ЧМ-2018, в августе. Организуем события в Бразилии, Европе и Азии. Ну и, естественно, организуем матч со сборной Бразилии». – рассказал брат легендарного футболиста. Напомним, что Рональдиньо является одним из самых титулованных футболистов в истории: на его счету победа в чемпионате Италии в составе «Милана», победа в Лиге чемпионов в составе «Барселоны», «Золотой мяч». 

Кроме того, футболист является двукратным чемпионом Испании. Он также выступал за Керетаро, Атлетико Минейро, Фламенго, ПСЖ и Гремио. Со сборной Бразилии игрок выиграл чемпионат мира в 2002-м году, в 2005-м – Кубок конфедераций, а в 1999-м – Кубок Америки. 



Теги: Донбасс, футбол, футболист
 
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