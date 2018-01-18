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Направлялись в Россию: стало известно, кто ехал в злополучном автобусе, сгоревшем в Казахстане. ВИДЕО

18.01.2018 16:11
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Направлялись в Россию: стало известно, кто ехал в злополучном автобусе, сгоревшем в Казахстане. ВИДЕО

В Казахстане установили личности пяти пассажиров, которым удалось выбраться из горящего автобуса на трассе в Актюбинской области, это граждане Узбекистана. Среди них – двое водителей, у них обожжены кисти рук.
Автобус марки Ikarus с 55 пассажирами и двумя водителями загорелся на трассе Самара – Шымкент в 10 километрах от поселка Калыбай в 10 часов 30 минут (9:30 по Киеву). "Икарус" направлялся из Узбекистана в Россию. На месте погибли 52 человека – все граждане Узбекистана. По предварительной версии Департамента по чрезвычайным ситуациям Казахстана, в автобусе замкнуло проводку из-за перегрузки, в салоне началась паника.
Сотрудники открытой горячей линии психологической помощи сообщили журналистам, что им звонят жены и матери погибших мужчин. По их словам, родные отправлялись на заработки в Россию, мужчины занимались строительными работами. Сейчас родственникам необходимо прибыть в Казахстан, чтобы опознать тела.
- Автобус сгорел очень быстро. В таких машинах всегда очень много горючих материалов и поэтому огонь распространяется с молниеносной скоростью, – рассказал kp.ru официальный представитель комитета по ЧС Казахстана Руслан Иманкулов.
У очевидцев есть и другая версия трагедии, по их словам пассажиры пытались согреться с помощью паяльной лампы. В какой-то момент произошел конфликт, кто-то пнул канистру с бензином - топливо разлилось и вспыхнуло от искры. Пламя моментально охватило салон. Предположительно, автобус загорелся на полном ходу.

Источник kp.ua



Теги: Россия, Донбасс, Казахстан, автобус
 
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