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Украинка выиграла в американской лотерее 5 миллионов долларов
Эмигрантка из Украины 46-летняя Оксана Захарова из города Еджвотер в американском штате Нью-Джерси выиграла в лотерею 5 млн долларов. Деньги она будет получать частями до конца своей жизни, сообщает ТСН.
Лотерейный билет, на котором нужно было сцарапать защитное поле, женщина хотела приобрести за 1 доллар в Манхеттене (Нью-Йорк) во время шопинга. Так случилось, что продавец случайно вручил ей билет, который стоил 10 долларов – в условиях говорилось, что главный победитель получит 5 тысяч долларов каждую неделю в течение оставшейся части своей жизни. Об этом пишет USA Today.
"Продавец протянул мне "ошибочный" билет. Я тогда чувствовала себя нехорошо. Решила просто купить его. В течение следующих нескольких недель я использовала лотерейный билет как закладку. А потом таки сцарапала его", - рассказала украинка.
В свою победу она поверила не сразу. "Я никогда ничего не выигрываю. Была убеждена, что этот билет - поддельный. Что это правда и это произошло со мной, я осознала в офисе оператора лотереи", - говорит Оксана Захарова.
Выигрыш будут выплачивать частями. В течение следующих 19 лет – ежегодно по 260 тыс. долларов (чистыми после вычета налогов – 172 тыс. долларов). Еще будет одна дополнительная выплата на 60 тыс. долларов (чистыми 39 тыс. долларов). А уже через два десятилетия ежегодная выплата составит 172 тыс. долларов – вплоть до конца ее жизни.
Первую часть выигрыша женщина планирует потратить на семейный отдых – поедут на Багамы. Также деньги пойдут на получение высшего образования ее двумя детьми.
Теги: Украина, США, лотерея, выигрыш, эмигрант
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