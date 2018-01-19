- Россия готовится напугать мир адским оружием нового поколения20:11
- Путин собрал Совбез из-за принятого Украиной закона о Донбассе18:29
- В законе о реинтеграции Донбасса Россию на самом деле не признали оккупантом14:59
- Об Украине можно говорить "хоть в Антарктиде": у Лукашенко неожиданно резко ответили Трампу по поводу переговоров о Донбассе в Минске14:42
- Россия несет новые потери на Донбассе: боевики подтвердили гибель наемника из Санкт-Петербурга - соцсети раскрыли подозрительную деталь12:31
- "Минские договоренности зашли в тупик", - Назарбаев неожиданно призвал вводить миротворцев ООН на Донбасс и границу с Россией11:22
- Порошенко за 6 дней отдыха на Мальдивах заплатил 14 миллионов. ВИДЕО10:46
- Россия отказалась подписывать Договор о запрете ядерного оружия 10:06
- Венгрия — против Украины08:51
- В России ученик напал с топором на школьников и учительницу, затем устроил пожар, есть пострадавшие08:46
Россия готовится напугать мир адским оружием нового поколения
Действующий хозяин Кремля Владимир Путин использует в Сирии страшное свое оружие – огнеметную систему ТОС, однако вскоре в России появится ее модифицированная версия ТОС-2 как смонтированная на шасси танка "Т-14 Армата", так и на разного рода бронетехнике, что в свою очередь сделает это вооружение адским.
Об этом пишет немецкий журнал Stern.
По информации ресурса, этот огнемет представляет собой реактивную систему залпового огня, состоящую из 30 труб. Так, когда из них стреляют ракетами с термобарическими боеголовками, то при попадании в одну и ту же цель возникает эффект "аэрозольной бомбы".
Как отмечает издание, от такого огнемета не спасают ни блиндажи, ни бункеры.
В итоге возникает огромный огненный шар, который в свою очередь вызывает огромную взрывную волну. Первичная волна напряжения сразу следует за вакуумным вакуумом, поэтому образуется эффект опустошения. В своем исследовании после первых митингов в Чечне ЦРУ писало: "В зоне пламени все люди уничтожаются, и, кроме того, жертвы получают внутренние, часто невидимые травмы, а их внутренние органы фактически сгорают,
– подчеркивается в материале.
В то же время автор заметил, что ТОС-1 пока используют не только российские, но и сирийские государственные войска.
"Огнеметная система ТОС-2 должна устранить два главных недостатка системы ТОС-1. Будет увеличена дальность ракеты, чтобы исключить возможность их поражения установками противника. Кроме того, будет повышена мобильность огнемет. Ее планируют создать в 2018-2025 годах", – говорится в публикации.
Источник 24tv
Теги: Россия, Донбасс, оружие, огнемёт
- Появилось видео, как убивает новое оружие россиян
- Эксперт: Россия хочет привязать Украину к Сирии и помешать поставкам оружия
- Россия вела подготовку войны на Донбассе задолго до украинского Майдана
- Россия отправила на Донбасс очередной "гумконвой"
- На Донбассе обнаружен российский комплекс СПР-2М «Ртуть-БМ»
- Российские кураторы во время праздников оставили "защитников русского мира" на Донбассе без табельного оружия
- Компания «Артемсоль» открывает новое производство19:26
- "Это ужас просто": жители Донецка рассказали, как живут без мобильной связи. ВИДЕО19:00
- Хуг: На Донбассе началось обострение конфликта18:45
- Заявка о восстановлении связи в ОРДО не была согласована боевиками - Vodafon17:55
- В Vodafone не смогут починить связь в “ДНР”17:50
- Бойцы «Азова» стоят на страже «Новороссии»?17:34
- Тысячи трупов и российские флаги в Киеве: Жириновский пригрозил украинцам тяжелыми последствиями и "нападением" ВСУ на Донбасс. ВИДЕО17:28
- Главарь "ДНР" занервничал из-за "врагов": что там у него случилось16:35
- "Водафон" заявил о возобновлении связи на территории ЛНР16:11
- На предприятии Ахметова производят «Град» для террористов15:41
- Россия готовится напугать мир адским оружием нового поколения20:11
- Голосование по закону о реинтреграции Донбасса могут анулировать19:50
- Компания «Артемсоль» открывает новое производство19:26
- "Это ужас просто": жители Донецка рассказали, как живут без мобильной связи. ВИДЕО19:00
- Хуг: На Донбассе началось обострение конфликта18:45
- Путин собрал Совбез из-за принятого Украиной закона о Донбассе18:29
- Жуткие новости за неделю, которые вы могли пропустить18:02
- Заявка о восстановлении связи в ОРДО не была согласована боевиками - Vodafon17:55
- Возле школы в Одессе преступники начали стрелять по людям: есть убитый и раненые. ВИДЕО17:51
- В Vodafone не смогут починить связь в “ДНР”17:50
- Евгений Ковтун: «После второго подрыва терминала ДАПа меня привалило блоками...»12:13
- Вся правда: Донбасс замороженная территория, лидеры Майдана останутся у власти на долгие годы, а народ будут держать в узде под предлогом войны11:39
- Людей никто не защитит от произвола военных11:34
- Все — по плану России, – эксперт про закон о реинтеграции08:59
- Я - заблудшая овечка: Усик рассказал о поездках в АТО. ВИДЕО18:39
- Пономарь: Закон о Донбассе станет тузом Волкера на переговорах с Сурковым17:02
- Определена самая опасная бытовая вещь, вызывающая рак16:45
- Экономных украинцев накажут штрафами15:54
- Реинтеграция Донбасса: какие серьезные изменения ждут украинцев15:33
- 10 простых способов сохранять здоровье весь год15:15
- "ДНР" и "ЛНР" изменят названия
- Сегодня в «республиках» заработает МТС
- На неподконтрольном Донбассе будет два тарифа Vodafon
- Корректируем женскую судьбу: на какой палец надо надевать кольцо
- Цель Захарченко намного хитрее: жители "ДНР" возмущены запретом выезжать в Украину и назвали реальную причину указа
- "МТСовскую связь отключили специально. Ведь Донецк и Луганск для того и захватывали, так что все идет по плану…" - Денис Казанский
- Жителям оккупированного Донбасса обещают восстановить мобильную связь: Vodafone озвучил СЦКК главное условие по ремонту кабеля
- Когда отменят проверки переселенцам после идентификации в Ощадбанке
- "ДНР" предложили вернуть Дебальцево: Украина озвучила требования
- Полиция прикрыла «лавочку», 3 года оформлявшую украинские пенсии жителям Луганска