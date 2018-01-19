Россия готовится напугать мир адским оружием нового поколения

19.01.2018 20:11

Действующий хозяин Кремля Владимир Путин использует в Сирии страшное свое оружие – огнеметную систему ТОС, однако вскоре в России появится ее модифицированная версия ТОС-2 как смонтированная на шасси танка "Т-14 Армата", так и на разного рода бронетехнике, что в свою очередь сделает это вооружение адским.

Об этом пишет немецкий журнал Stern.

По информации ресурса, этот огнемет представляет собой реактивную систему залпового огня, состоящую из 30 труб. Так, когда из них стреляют ракетами с термобарическими боеголовками, то при попадании в одну и ту же цель возникает эффект "аэрозольной бомбы".

Как отмечает издание, от такого огнемета не спасают ни блиндажи, ни бункеры.

В итоге возникает огромный огненный шар, который в свою очередь вызывает огромную взрывную волну. Первичная волна напряжения сразу следует за вакуумным вакуумом, поэтому образуется эффект опустошения. В своем исследовании после первых митингов в Чечне ЦРУ писало: "В зоне пламени все люди уничтожаются, и, кроме того, жертвы получают внутренние, часто невидимые травмы, а их внутренние органы фактически сгорают,

– подчеркивается в материале.

В то же время автор заметил, что ТОС-1 пока используют не только российские, но и сирийские государственные войска.

"Огнеметная система ТОС-2 должна устранить два главных недостатка системы ТОС-1. Будет увеличена дальность ракеты, чтобы исключить возможность их поражения установками противника. Кроме того, будет повышена мобильность огнемет. Ее планируют создать в 2018-2025 годах", – говорится в публикации.

Источник 24tv