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Россия отказалась подписывать Договор о запрете ядерного оружия

19.01.2018 10:06
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Россия отказалась подписывать Договор о запрете ядерного оружия

Россия отказалась присоединиться к Договору о запрете ядерного оружия (ДЗЯО). Об этом на заседании Совбеза ООН по вопросам о запрещении ядерного оружия заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом передает пресс-служба МИД России, передает strana.ua.

ДЗЯО подписали в штаб-квартире ООН 7 июля 2017 года 53 страны, причем Гайана, Таиланд и Ватикан уже ратифицировали его. Однако Россия, США, Китай и другие ядерные державы не стали подписывать этот договор.

"Россия не намерена присоединяться к ДЗЯО. Исходим из того, что полная ликвидация ядерного оружия возможна только в контексте всеобщего и полного разоружения в условиях обеспечения равной и неделимой безопасности для всех, в том числе и для обладателей ядерного оружия, как это предусматривает ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия. - Прим.Ред.)", - заявил Лавров.

Ранее о возможных негативных последствиях Договора о запрете ядерного оружия говорил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, указав на то, что он не сможет способствовать продвижению ядерного разоружения, поскольку не учитывает законные интересы безопасности ядерных государств.



Теги: США, Донбасс, Китай, Российская Федерация, ООН, запрет, МИД, ядерное оружие, Лавров
 
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