В России ученик напал с топором на школьников и учительницу, затем устроил пожар, есть пострадавшие

19.01.2018 08:46

В Улан-Удэ произошло нападение на школу № 5 в поселке Сосновый бор. Ученик 9-го класса с топором напал на семиклассников и учительницу, а затем поджег класс. Об этом сообщает "ИТАР-ТАСС".

Инцидент случился 09:00 по местному времени. Согласно сведениям прокуратуры, подросток зашел в класс, поджег тряпку и бросил ее в учителя, после чего начал размахивать топором. При себе он также имел нож.

В результате инцидента получили ранения семь человек - это шесть детей и учительница. Известно, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Состояние двоих пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести. У одной девочки травматическая ампутация второго пальца. У одного мальчика травмы головы, повреждены спина и конечности.

Здание школы оцеплено военными. На месте ЧП работают правоохранительные органы, пожарные, медработники.

Нападавший задержан, он находится в больнице, так как предпринял попытку суицида. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних".

Мотивы преступления и обстоятельства происшествия выясняются.

При этом в правительстве Бурятии утверждают, что напавших было трое: один из них задержан, поиски еще двоих продолжаются.

"Приблизительно в 9.35 в школу №5, расположенную в пос. Сосновый Бор города Улан-Удэ, проникли трое молодых людей. В школе они надели маски, злоумышленники бросили в кабинет русского языка и литературы, где проходил урок у учеников 7 класса, бутылку с зажигательной смесью. В кабинете произошло возгорание, когда ученики и учительница выбегали из кабинета, злоумышленники встречали их на выходе и наносили телесные повреждения", – говорится в сообщении. Также сообщается о четырех пострадавших.

Как сообщает телеграм-канал Mash, по предварительным данным, ученик 9-го класса Антон Бичивин организовал нападение на школу в Бурятии из-за двойки в четверти. Парень не сумел вытянуть русский язык. Двойка означала автоматический недопуск к экзаменам. После этого ученик решил мстить.