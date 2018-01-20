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В Греции пыталась с огнем атаковать посольство Украины
Ночью 20 января неизвестные пытались атаковать посольство Украины в Греции (в Афинах) бутылками с зажигательной смесью.
"Ночью была попытка атаки на наше посольство в Афинах бутылками с зажигательной смесью. Наверное, радикалы под влиянием России", - сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.
По словам министра, никто не пострадал, само посольство взяли под круглосуточную охрану. Меры безопасности принимаются во всех странах.
Портал Newpost.gr сообщает, что около двух часов ночи неизвестные подожгли три автомобиля возле здания украинского посольства.
Спикер МИД Марьяна Беца в эфире "112 Украина" подтвердила, что в ночь на 20 января группой неизвестных лиц был осуществлен поджог частных автомобилей сотрудников посольства Украины в Греции. Кроме того, территория, которая является прилегающей к зданию посольства, была забросана бутылками с зажигательной смесью.
Спикер сообщила, что в результате противоправных действий никто не пострадал. На место происшествия были немедленно вызваны бригада пожарных и полиция, которая уже начала расследование. Также осуществляется круглосуточное наблюдение за дипучреждением.
"Мы не исключаем, что это было совершено радикалами под влиянием России. Кстати, первыми об этом сообщили российские сайты в Греции", - отметила Беца.
Теги: Украина, Греция, посольство, огонь, нападение
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