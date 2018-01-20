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В Twitter обнаружили очередной "российский след" в выборах президента США
Администрация соцсети Twitter заявила об обнаружении еще тысячи аккаунтов, в которых во время президентских выборов в США публиковалась политическая реклама, оплаченная из России.
Всего Twitter подозревает в российской пропаганде почти 4 тысячи аккаунтов.
С социальной сети добавили, что намерены уведомить 677,775 тыс. пользователей о том, что они ретвитили и лайкали записи в "пропагандистских" аккаунтах.
Ранее в докладе Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям заявили, что 60% всех русскоязычных учетных записей в социальной сети Twitter имеют вид автоматизированных, то есть ботов.
25 октября в компании Twitter сообщили, что введут новые правила публикации рекламы на фоне обвинений в российском "вмешательстве" в президентские выборы в США путем пропаганды в социальных сетях. В частности, соцсеть запустит "центр прозрачности", где любой пользователь сможет получить информацию об источниках и финансировании рекламы, появляющейся на страницах сервиса. Новая система начнет работу сначала в США, а потом и по всему миру.
Теги: Россия, США, выборы, социальная сеть, Twitter
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