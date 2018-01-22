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Без голосования: названо имя нового президента ПАСЕ
22.01.2018 15:10
Парламентская ассамблея Совета Европы 22 января избрала своим президентом депутата от Италии Микеле Николетти. Об этом сообщает в Twitter пресс-служба ПАСЕ.
Николетти назначили на должность без формального голосования, поскольку конкурентов у него не было, отмечает "Європейська правда". Политик был единственной кандидатурой европейских социалистов, передает Гордон.
Николетти избран на год, после чего его срок могут продлить на аналогичный срок.
"Європейська правда" пишет, что новый президент поддерживал проукраинские резолюции и поправки к ним и ежегодно голосовал за продление санкций в отношении РФ. Однако, Николетти выступал за сохранение диалога с Россией, отмечает издание.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, президент, ПАСЕ
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