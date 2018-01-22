Из отеля в Кабуле люди спасались на простынях: появилось жуткое видео

22.01.2018 09:00

Группа из четырех боевиков устроила перестрелку с силами безопасности

The Telegraph опубликовало видео, на котором люди спасаются из отеля "Intercontinental" в Кабуле во время террористической атаки, используя простыни для спуска с балконов номеров.

Видео размещено на youtube-канале издания.

"Мужчина предпринимает смелую попытку спастись от вооруженного нападения в люксовом отеле в Кабуле... Люди используют простыни, чтобы спуститься из комнаты, заполненных огнем после взрывов гранат", – отмечает издание.

Напомним, боевики напали на отель Intercontinental в Кабуле. Группа из четырех боевиков устроила перестрелку с силами безопасности. Представитель Министерства внутренних дел Афганистана Наджиб Даниш не исключил, что среди боевиков были смертники. Отель расположен на вершине холма и усилено охраняется.

Позже появилась информация, что в результате атаки погибли и пострадали 35 человек. Один из нападавших был ликвидирован. Пресс-секретарь МВД Афганистана заявил, что среди нападавших могут быть шахиды со взрывчаткой, но это утверждение невозможно немедленно проверить. Известно, что террористы взяли несколько человек в заложники.

Источник: https://www.segodnya.ua