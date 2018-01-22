«Это приведет к краху экономики»: в мире наблюдается бум миллионеров

22.01.2018 11:20

Весь заработанный в мире за 2017 год капитал оказался в руках самых богатых людей. Как передает replyua.net со ссылкой на Deutsche Welle, это подтверждают результаты исследования международного объединения организаций по борьбе с бедностью Oxfam. При этом отмечается, что примерно четыре миллиарда людей не получили вообще ничего от глобальной прибыли. На счетах наиболее зажиточных людей находится 82% «новых» заработанных средств, говорится в докладе.



В соответствии с данными Oxfam, с 2016 по 2017 годы произошел беспрецедентный рост количества миллиардеров, а новый миллиардер появлялся в среднем каждые два дня. Таким образом, в мире насчитывается 2043 человека, которых принято считать миллиардерами. «Столь быстрый рост количества миллиардеров говорит не о цветущей экономике, а о крахе экономического порядка», — заявила директор Oxfam Винни Бьяньима.



Глава кампании Oxfam в ФРГ Йорг Калински подверг критике текущее положение дел. «Богатое меньшинство массово влияет на политические решения и в безответственной манере снижает затраты — в том числе, зарплаты и налоги — чтобы увеличивать доходы акционеров», — сказал Калински.