Солодощі не впливають на вагу

22.01.2018 19:17

Американські вчені впевнені в тому, що ласуни стрункіші, ніж люди, які відмовляють собі у солодощах. Детальніше - читайте у "Країні здоров'я".

До таких висновків вчені дійшли після п'ятирічних досліджень, в яких взяли участь понад 19 тисяч осіб. Виявилося, любителі солодощів мають меншу вагу, менший індекс маси тіла і навіть меншу талію, на відміну від тих, хто жорстко себе обмежує.



Експерти відзначають: огрядність виникає внаслідок того, що людина споживає протягом дня більше калорій, ніж витрачає. Якщо ж з'їдати десертів не більше 10% від добової норми калорій, то хвилюватися з приводу ваги не доведеться зовсім.



Деякі види солодкого, стверджують вчені, позитивно впливають на здоров'я людини. Наприклад, регулярне вживання темного шоколаду знижує ймовірність виникнення метаболічного синдрому на 15%, а ризик розвитку гіпертонії - на 14%.

