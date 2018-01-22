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В организме любителя суши обнаружили полутораметрового червя
Мужчина подцепил огромного паразита.
В американском штате Калифорния из мужчины, который ел суши каждый день, вышел бычий цепень длиной полтора метра., передает Хроника.инфо со ссылкой на lenta.ru.
Мужчина рассказал врачу местной больницы Кенни Бану, что страдал от кровавой диареи. Во время очередного посещения туалета он обнаружил, что из него выходит что-то странное. Этим чем-то оказался полутораметровый червь, которого пациент сложил в полиэтиленовый пакет и принес в больницу. Он также поведал доктору, что после исхода червь продолжал шевелиться.
В эфире подкаста This Won't Hurt A Bit Бан сообщил, что подцепить паразита можно множеством способов, но, по рассказу пациента, он не выезжал за пределы страны и не делал ничего, что могло послужить причиной. Однако мужчина признался в особой любви к суши, особенно к сашими с сырым лососем, которое он ел каждый день. Это и могло послужить причиной заражения.
В прошлом году на Тайване врачи извлекли из девочки цепня длиной два с половиной метра после того, как она съела порцию некачественного суши.
Теги: Донбасс, червь, паразит, суши
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