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В результате атаки на отель в Кабуле погибли шесть украинцев
На данный момент МИД Украины работает с правоохранительными органами Афганистана, чтобы выяснить обстоятельства этого террористического акта
Вооруженные боевики проникли в Intercontinental Hotel вечером в субботу, 20 января.
Менеджер отеля Ахмад Харис Наяб сообщил, что нападавшие смогли проникнуть в отель, и люди бежали под выстрелами со всех сторон.
Представитель Министерства внутренних дел Афганистана Наджиб Даниш не исключил, что среди боевиков были смертники.
Телеканал Tolo News сообщил, что атака, длившаяся около 18 часов, была подавлена. В итоге удалось спасти 126 человек, в том числе 41 иностранца.
Отель расположен на вершине холма и усилено охраняется, как и большинство общественных зданий в Кабуле, ранее был атакован боевиками Талибана в 2011 году. Он является одним из двух основных отелей класса люкс в Кабуле и используется для проведения мероприятий, включая конференции с участием правительственных чиновников.
Позже появилась информация, что в результате атаки погибли и пострадали 35 человек. Один из нападавших был ликвидирован. Пресс-секретарь МВД Афганистана заявил, что среди нападавших могут быть шахиды со взрывчаткой, но это утверждение невозможно немедленно проверить. Известно, что террористы взяли несколько человек в заложники.
В свою очередь, в украинском министерстве иностранных дел подтвердили гибель шести граждан Украины в результате взрыва в отеле Intercontinental. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Павел Климкин в Twitter.
"Доложил президенту о гибели 6 граждан Украины в результате нападения на отель в Кабуле", – говорится в сообщении.
Также он отметил, что на данный момент МИД Украины работает с правоохранительными органами Афганистана, чтобы выяснить обстоятельства этого террористического акта.
Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования семьям погибших в результате нападения террористов на гостиницу в Кабуле.
"Шокированный трагической вестью из Афганистана. В результате террористического нападения на отель в Кабуле погибли граждане Украины, сотрудники украинской авиакомпании. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших", – написал Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук.
Президент поручил Министерству иностранных дел срочно направить в Кабул украинского консула из Душанбе с целью проведения соответствующих консульских действий. Также установлен контакт с американскими консульскими сотрудниками, находящимися на месте теракта в Афганистане.
Порошенко также поручил Кабмину оказать всю необходимую помощь для семей украинских граждан, погибших в Афганистане.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Кабул, террористы
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