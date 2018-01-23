Через несколько месяцев США могут стать жертвой ядерного удара - глава ЦРУ

23.01.2018 08:52

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майк Помпео заявил, что Корейская Народная Демократическая Республика (КНДР) будет готова нанести ядерный удар по США через несколько месяцев. Об этом он сказал в интервью, пишет CBS, сообщает 112.

"Корейцам нужно всего лишь несколько месяцев ("A handful of months"), - сказал он в ответ на вопрос, в течение какого времени Пхеньян будет готов нанести удар по Америке.

При этом Помпео заверил журналиста, что правительство США делает все возможное для того, чтобы "увеличить этот срок".

Ранее сообщалось, что американская разведка признала свою недооценку развития ядерной программы КНДР. В частности, в начале президентства Дональда Трампа американские спецслужбы сообщили новой администрации, что, хотя Северная Корея и имеет бомбу, все еще есть достаточно времени – более четырех лет – чтобы замедлить или остановить разработку ракеты, способной нанести удар по американским городам.

В то же время в 2016 году лидер КНДР Ким Чен Ын протестировал восемь ракет средней дальности. Семь из них взорвались при запуске или разбились в полете. Некоторые чиновники частично отнесли это к американской программе саботажа, ускоренной президентом Бараком Обамой. В сентябре 2016 года Ким Чен Ын шестой раз испытал ядерную бомбу, что, по мнению иностранных аналитиков, стало "первым успешным испытанием". По их оценкам, взрывная сила этого оружия примерно в 15 раз превысила силу атомной бомбы, что взорвалась в Хиросиме в 1945 году.

Напомним, что Совет безопасности ООН 22 декабря 2017 года единогласно принял решение ужесточить санкции против Северной Кореи за проведение ею ракетных и ядерных испытаний. В частности, был значительно уменьшен (с 2 млн до 500 тыс. баррелей) объем поставленного ей топлива. Кроме того, запрещен ввоз в Северную Корею продовольственной и сельскохозяйственной продукции, машин, электрических приборов, земли, камня и дерева. Также запрещаются поставки промышленного оборудования, транспортных средств, железа, стали и других металлов.

КНДР в свою очередь не желает отменять ракетные и ядерные испытания, объясняя их необходимостью самозащиты. В середине декабря Южная Корея, Япония и Соединенные Штаты Америки провели совместные учения по отслеживанию ракет, запущенных с территории КНДР.