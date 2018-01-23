Грузия получила Javelin раньше Украины

23.01.2018 16:20

Противотанковые системы Javelin уже находятся на территории Грузии и размещены в безопасном месте. Об этом заявил министр обороны Грузии Леван Изория после встречи с послом США в Грузии Яном Келли, передает УНН со ссылкой на Грузия Online.

Таким образом, завершился первый этап закупки систем.

Л.Изория также отметил, что в скором времени начнутся учения, чтобы грузинские военнослужащие овладели навыками, необходимыми для использования этой системы.