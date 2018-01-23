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Грузия получила Javelin раньше Украины

23.01.2018 16:20
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Грузия получила Javelin раньше Украины

Противотанковые системы Javelin уже находятся на территории Грузии и размещены в безопасном месте. Об этом заявил министр обороны Грузии Леван Изория после встречи с послом США в Грузии Яном Келли, передает УНН со ссылкой на Грузия Online.
Таким образом, завершился первый этап закупки систем.
Л.Изория также отметил, что в скором времени начнутся учения, чтобы грузинские военнослужащие овладели навыками, необходимыми для использования этой системы.



Теги: США, Грузия, Javelin
 
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