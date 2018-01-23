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ООН бессильна: Сербия попросила Путина ввести войска в Косово
Движение «Сербская лига» («Српска лига») обратилось к властям Сербии с просьбой инициировать переговоры с Москвой о появлении российских миротворцев в Косово. Об этом сообщается на сайте движения, передает novyny24.com.ua.
По словам председателя «Сербской лиги» Александра Джурджева, миссия ООН и силы европейской миссии EULEX в Косово «не могут защитить сербский народ от действий албанских террористов, хотя их главная роль заключается в сохранении мира, стабильности и обеспечении безопасности населения». В связи с этим Джурджев призвал правительство Сербии воспользоваться правом, предоставляемым резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН, и разместить в Косово 999 сербских солдат.
Он также предложил начать переговоры о размещении в Косово миротворцев из России, чтобы «предотвратить ужасные убийства сербов и уничтожение имущества».
«Сербская лига» призывает исполнительную и законодательную власть нашей страны, правительство и парламент обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой подключиться к процессу разрешения ситуации и по аналогии с моделью решения кризиса в Сирии подписать соглашение между Сербией и Россией», – пояснил Джурджев.
16 января в Косово застрелили одного из лидеров сербской партии «Свобода, демократия, правда» Оливера Ивановича. После этого Сербия и Косово приостановили возобновление переговоров в Европейском союзе, которые прекратились в марте 2017 года.
В 2008 году Косово провозгласило независимость от Сербии, однако Белград отказался признать это решение. Сербия считает Автономный край Косово и Метохию, как называется регион в конституции, частью своей территории. Россия независимость Косово также не признает.
В 1999-м в Косово по решению Совета Федерации были направлены 3,6 тысячи миротворцев. К тому времени там находились 400 российских военных из числа контингента в Боснии и Герцеговине, которые ранее совершили марш-бросок в Приштину. Миссия продлилась до 24 июля 2003 года.
Теги: Россия, Донбасс, Путин, войска, Сербия, ООН, Косово, миротворцы
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