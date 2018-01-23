По ту сторону наглости и хамства: Пушков бесстыдно предложил, чтобы Украина платила российские взносы в ПАСЕ вместо Кремля

23.01.2018 14:40

В Российской Федерации набрались наглости просить Украину платить взносы в ПАСЕ вместо Кремля до отмены санкций против России. Глава комитета Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков написал в своем Twitter, что Москва не намерена платить взносы в ПАСЕ, передает "Диалог.UA".

Чиновник дал понять, что Россия не собирается платить взносы, пока с нее не снимут санкции. "В СЕ ждут в феврале очередного взноса России. Но, пока права России в ПАСЕ не восстановлены, взноса не будет", - написал он. По мнению российского политика, якобы вполне уместно, чтобы Киев платил российские взносы вместо Кремля, после того как РФ аннексировала Крым и развязала войну на Донбассе. "Пусть за нас платит Украина", – не придумал ничего более разумного господин Пушков.