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По ту сторону наглости и хамства: Пушков бесстыдно предложил, чтобы Украина платила российские взносы в ПАСЕ вместо Кремля
В Российской Федерации набрались наглости просить Украину платить взносы в ПАСЕ вместо Кремля до отмены санкций против России. Глава комитета Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков написал в своем Twitter, что Москва не намерена платить взносы в ПАСЕ, передает "Диалог.UA".
Чиновник дал понять, что Россия не собирается платить взносы, пока с нее не снимут санкции. "В СЕ ждут в феврале очередного взноса России. Но, пока права России в ПАСЕ не восстановлены, взноса не будет", - написал он. По мнению российского политика, якобы вполне уместно, чтобы Киев платил российские взносы вместо Кремля, после того как РФ аннексировала Крым и развязала войну на Донбассе. "Пусть за нас платит Украина", – не придумал ничего более разумного господин Пушков.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, взнос, ПАСЕ
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