В Польше кабан напал на церковь

23.01.2018 13:20

В Польше во время службы в костел ворвался кабан, напугав прихожан неожиданным визитом, сообщает ТСН.

Животное вбежало в храм через несколько минут после начала службы. Кабан очень удивил своим появлением людей, которые пришли на мессу. Однако никто из них не пострадал.

Но пока кабан носился по зданию, он таки нанес ущерб. Животное разбило две вазы и статую Иисуса Христа.