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Гораздо раньше: в Британии дали тревожный прогноз по наступлению России

24.01.2018 18:50
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Гораздо раньше: в Британии дали тревожный прогноз по наступлению России

Россия может перейти к проявлению "враждебных действий" гораздо раньше, чем кто-либо ожидает.

Об этом заявил глава Генштаба ВС Великобритании генерал Ник Картер во время своего выступления в Королевском Объединённом институте оборонных исследований, передает Обозреватель.

По словам Картера, российская сторона воспользовалась опытом войны в Сирии для наращивания военного потенциала и дальнейшего наступления на безопасность Европы.

"Они будут делать то, чего их соперник ожидает меньше всего. Они воспользовались опытом в Сирии, чтобы развить экспедиционные способности... чтобы получить великолепный боевой опыт", — заявил Картер.

Он добавил, что в Сирии российские вооружённые силы испытали ракеты дальнего радиуса действия, а также более 150 видов других вооружений и оснащения.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Россия, Донбасс, Великобритания, война
 
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