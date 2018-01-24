Хорошей девушке Лиде из "Операции Ы" отрезали голову

24.01.2018 20:30

Актриса Наталья Селезнева, хорошо известная зрителям, как хорошая девушка Лида из "Операции Ы", жена Шурика, Зина из "Иван васильевич меняет профессию", Танюша из комедии "Не может быть", и за многими другими ролями, пережила тяжелую операцию.

Актриса рассказала о проблемах со здоровьем в интервью для передачи "Судьба человека", которое опубликовано на YouTube, пишет Знай.

"Я болела долго и сильно, у меня была тяжелая операция на щитовидной железе: мне отрезали голову, а потом ее заново пришили", - заявила актриса.

По ее словам, после операции она не могла говорить.

"У меня была перерезана связка, я сипела, как трещотка", - добавила она.

Селезнева рассказала, что вернуть голос ей помогли долгие занятия на губной гармошке.

Отметим, что актрису прославил самый длинный в СССР телесериал "Кабачок 13 стульев, где она сыграла законодательницу мод и похитительницу мужских сердец пани Катарину.

Наталья Селезнева также снялась в таких фильмах, как "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Калиф-аист", "Иван Васильевич меняет профессию", "Импотент", "Старый знакомый" и др.

Источник: https://from-ua.com