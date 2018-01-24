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Мигрень из-за погоды убила школьника: ребенок верил в реинкарнацию
В Москве подросток покончил жизнь самоубийством из-за жуткой головной боли
По сообщениям российских СМИ 16-летний ученик 10-класса Павел Найденов страдал хроническими мигренями. Трагедия 11 января на востоке города. В этот день в Москве атмосферное давление достигло 720,8 миллиметра ртутного столба. Это абсолютный рекорд, зафиксированный для этого дня.
Родители ребенка рассказали, что их сына из-за погоды мучили головные боли.
«Он страдал от мигрени и был чувствителен к скачкам давления, к погоде. Перед смертью он прочитал какие-то комиксы, в которых говорилось о возможности реинкарнации. Это, наверное, и стало последней каплей», – поделилась мама погибшего Оксана Найденова.
Директор школы № 1310 Андрей Вдовин также рассказал, что школьник часто жаловался на сильные головные боли, это даже мешало ему посещать занятия.
«Паша перешел к нам в школу в сентябре этого года. Но 70 % всего учебного времени он пролежал в Филатовской больнице с мигренью. Он очень мучился», – отметил педагог.
Школьник оставил предсмертную записку. В ней мальчик написал, что, возможно, его ждет реинкарнация. Сейчас все материалы проверки по данному факту находятся в Следственном комитете РФ.
Напомним, в знаменитом украинском парке отдыха – уманском дендропарке «Софиевка» произошла ужасная трагедия. Как стало известно, в парке при трагических обстоятельствах погиб 12-летний ребенок.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, школьник, мигрень, самоубийство
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