Мигрень из-за погоды убила школьника: ребенок верил в реинкарнацию

24.01.2018 17:49

В Москве подросток покончил жизнь самоубийством из-за жуткой головной боли

По сообщениям российских СМИ 16-летний ученик 10-класса Павел Найденов страдал хроническими мигренями. Трагедия 11 января на востоке города. В этот день в Москве атмосферное давление достигло 720,8 миллиметра ртутного столба. Это абсолютный рекорд, зафиксированный для этого дня.

Родители ребенка рассказали, что их сына из-за погоды мучили головные боли.

«Он страдал от мигрени и был чувствителен к скачкам давления, к погоде. Перед смертью он прочитал какие-то комиксы, в которых говорилось о возможности реинкарнации. Это, наверное, и стало последней каплей», – поделилась мама погибшего Оксана Найденова.

Директор школы № 1310 Андрей Вдовин также рассказал, что школьник часто жаловался на сильные головные боли, это даже мешало ему посещать занятия.

«Паша перешел к нам в школу в сентябре этого года. Но 70 % всего учебного времени он пролежал в Филатовской больнице с мигренью. Он очень мучился», – отметил педагог.

Школьник оставил предсмертную записку. В ней мальчик написал, что, возможно, его ждет реинкарнация. Сейчас все материалы проверки по данному факту находятся в Следственном комитете РФ.

Напомним, в знаменитом украинском парке отдыха – уманском дендропарке «Софиевка» произошла ужасная трагедия. Как стало известно, в парке при трагических обстоятельствах погиб 12-летний ребенок.

Источник: Politeka