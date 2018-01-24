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Потеря безвиза: евродипломаты назвали претендентов

24.01.2018 08:38
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Потеря безвиза: евродипломаты назвали претендентов

Евродипломаты выразили обеспокоенность по поводу возможного приостановления безвизового режима с некоторыми странами

Об этом написал брюссельский корреспондент “Радио Свобода” Рикард Джозвяк в своем Twitter.

“Что касается сегодняшнего заседания по механизму приостановления безвизового режима: государств-членов ЕС волнуют две страны – Грузия и Албания, однако ни одна страна не предполагает, что механизм приостановления должен быть использован против любой страны, с которой ЕС имеет визовую либерализацию”, – сообщил Джозвяк.

Также Джовзяк констатировал, что Евросоюз недоволен украинским законопроектом об антикоррупционном суде, но гораздо более его беспокоит ситуация с беженцами из Грузии.

“ЕС не в восторге от украинского законопроекта об антикоррупционном суде, но реальной угрозы о приостановке безвизового режима нет. На самом деле государства-члены ЕС больше обеспокоены искателями убежища из Грузии”, – отметил он.

Напомним, как ранее писала Politeka, по словам политолога-международника Владимира Посельского, возможность отменить безвизовый режим является своеобразным “ядерным оружием” Европейского Союза против Украины, на которую таким образом можно оказывать сильное давление

Источник: Politeka


Теги: Донбасс, Европейский союз, безвизовый режим
 
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