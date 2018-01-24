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В России сделали заявление о возможной войне против США из-за санкций
Глава кремлевского банка Костин считает "безумием" оставить без денег "друзей" Путина
Введение новых санкций США против России может привести к военному конфликту между странами, так как новый санкционный удар будет можно рассматривать как "объявление войны".
Такое мнение высказал глава кремлевского банка ВТБ Андрей Костин, сообщает Financial Times.
Он считает, что если будут введены новые ограничительные меры против РФ, то послы РФ и США должны вернуться на родину. По его мнению, начнется новый этап гонки вооружений, в результате чего может в любой момент случится непоправимое.
"Я не вижу причин, по которым после этого российский посол должен будет остаться в Вашингтоне, или американский посол должен будет купаться в холодной воде в Москве", – отметил Костин и добавил, что введение санкций похоже на "объявление войны. Кто знает, что произойдет в Сирии, или в Прибалтике, или в Черном море, где у вас есть американские военные корабли. Чем больше у вас оружия, тем больше оснований считать, что может просто случайно произойти вспышка", – заявил Костин.
В то же время он считает "безумием" введение санкций против "друзей" президента РФ.
"Любые списки – ну что это такое? Определять бизнесменов, близких к Путину? Путин – законно избранный президент великой страны, и санкции по принципу близости, дружбы – это безумие. Другого сказать не могу", – подчеркнул глава банка.
Как рассказывал ранее президент Общероссийского общественного движения "Союз Правых Сил" Леонид Гозман, США готовят новый удар по Путину, в связи с чем у него появятся серьезные проблемы. Американцы намерены ввести санкции против окружения российского лидера.
В свою очередь в Кремле ответили на планы американцев ударить по "друзьям" Путина. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пригрозил США ответными мерами в случае введения санкций.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Россия, США, Донбасс, война, санкции
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