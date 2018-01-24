Время по-новому: в Facebook придумали замену секундам

24.01.2018 09:05

В Facebook изобрели новую единицу времени, которая больше наносекунды, но меньше микросекунды

О введении новой единицы измерения времени Flick объявили в рамках проекта Facebook Open Source.

Один Flick равен 1/705 600 000 секунд или примерно 1,41723356 наносекунды.

Название Flick, которое можно перевести как «щелчок», является сокращением от слов «смена кадра» (frame-tick), рассказывает изобретатель Кристофер Хорват.

По мнению Ховарда, новая единица будет полезна тем, кто работает с видео.

Например, большинство фильмов снимаются с частотой 24 кадров в секунду, что означает, что пленка отражает 24 неподвижных изображения каждую секунду в быстрой последовательности. И чтобы определить продолжительность кадра, нужно использовать дробные числа, неважно использованы были секунды или наносекунды. Через такие цифры могут начаться проблемы с синхронизацией видео и аудио.

Используя Flick, временные промежутки можно вычислять с помощью целых чисел, а не десятичных дробей. Например, 1/24 секунды в этом случае составит 29 400 000 фликов, а 1/192 000 – 3675.

В компьютерных играх, где стандартом считается показатель 60 кадров в секунду, каждый кадр имеет длину 11,760,000 фликов. Это число можно легко делить или добавлять.

Facebook разместил документацию по созданию и использованию фликов в открытом доступе, значит. Таким образом, любой может скачать и добавить поддержку такого подсчета времени в свое собственное программное обеспечение.

Напомним, Facebook решил поменять алгоритм наполнения ленты новостей социальной сети, предоставляя приоритет новости от друзей.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на Science Alert