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Время по-новому: в Facebook придумали замену секундам
В Facebook изобрели новую единицу времени, которая больше наносекунды, но меньше микросекунды
О введении новой единицы измерения времени Flick объявили в рамках проекта Facebook Open Source.
Один Flick равен 1/705 600 000 секунд или примерно 1,41723356 наносекунды.
Название Flick, которое можно перевести как «щелчок», является сокращением от слов «смена кадра» (frame-tick), рассказывает изобретатель Кристофер Хорват.
По мнению Ховарда, новая единица будет полезна тем, кто работает с видео.
Например, большинство фильмов снимаются с частотой 24 кадров в секунду, что означает, что пленка отражает 24 неподвижных изображения каждую секунду в быстрой последовательности. И чтобы определить продолжительность кадра, нужно использовать дробные числа, неважно использованы были секунды или наносекунды. Через такие цифры могут начаться проблемы с синхронизацией видео и аудио.
Используя Flick, временные промежутки можно вычислять с помощью целых чисел, а не десятичных дробей. Например, 1/24 секунды в этом случае составит 29 400 000 фликов, а 1/192 000 – 3675.
В компьютерных играх, где стандартом считается показатель 60 кадров в секунду, каждый кадр имеет длину 11,760,000 фликов. Это число можно легко делить или добавлять.
Facebook разместил документацию по созданию и использованию фликов в открытом доступе, значит. Таким образом, любой может скачать и добавить поддержку такого подсчета времени в свое собственное программное обеспечение.
Напомним, Facebook решил поменять алгоритм наполнения ленты новостей социальной сети, предоставляя приоритет новости от друзей.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на Science Alert
Теги: Донбасс, время, социальная сеть, Facebook, секунда
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