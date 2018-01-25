В США дорогу замело деньгами. ВИДЕО

25.01.2018 11:16

В американском штате Иллинойс автомобиль, перевозивший наличные для игровых автоматов, попал в ДТП, в результате чего дорогу завалило деньгами.

Водитель не справился с управлением и влетел в ограждение. А потом протаранил еще два автомобиля, передает UPI.

Все участники аварии отделались легкими травмами.

А участок шоссе, где произошел инцидент, засыпало деньгами купюрами по 5, 10 и 20 долларов. Дорожным рабочим понадобился час, чтобы собрать рассыпанные банкноты. Все это время шоссе было закрыто для движения.

Источник 24tv.