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В США дорогу замело деньгами. ВИДЕО
25.01.2018 11:16
В американском штате Иллинойс автомобиль, перевозивший наличные для игровых автоматов, попал в ДТП, в результате чего дорогу завалило деньгами.
Водитель не справился с управлением и влетел в ограждение. А потом протаранил еще два автомобиля, передает UPI.
Все участники аварии отделались легкими травмами.
А участок шоссе, где произошел инцидент, засыпало деньгами купюрами по 5, 10 и 20 долларов. Дорожным рабочим понадобился час, чтобы собрать рассыпанные банкноты. Все это время шоссе было закрыто для движения.
Источник 24tv.
Теги: США, Донбасс, деньги, дорога
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