Джоли и Питт впервые за долгое время пришли к соглашению

26.01.2018 08:55

Питту и Джоли удалось договориться о совместной опеке над детьми

В феврале Брэд Питт и Анджелина Джоли встретятся в суде, где будут решать вопрос об опеке над шестью детьми, сообщает журнал Life and Style.

Напомним, о том, что одна из самых красивых пар Голливуда подает на развод, стало известно в 2016 году, тогда же Анджелина указала в документах, что она намерена добиться полной опеки над детьми. Питт несколько раз пытался оспорить в суде иск Анджелины и добиться права совместной опеки.

Почти полтора года спустя бывшим супругам удалось прийти к соглашению. Инсайдер рассказал, что Питту и Джоли удалось договориться о совместной опеке над детьми. Джоли отказалась от единоличной опеки и готова к тому, что Питт возьмет на себя часть родительских обязанностей. Источник добавил, что развод тоже будет в скором времени урегулирован.

Таким образом, Брэд Питт получит возможность проводить больше времени с детьми и участвовать в их воспитании. В судебных отчетах за декабрь 2017 отмечается, что с начала бракоразводного процесса у Питта не было возможности провести каникулы с детьми, а все короткие встречи Джоли тщательно контролировала.

Источник: https://www.segodnya.ua



