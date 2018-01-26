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Джоли и Питт впервые за долгое время пришли к соглашению
Питту и Джоли удалось договориться о совместной опеке над детьми
В феврале Брэд Питт и Анджелина Джоли встретятся в суде, где будут решать вопрос об опеке над шестью детьми, сообщает журнал Life and Style.
Напомним, о том, что одна из самых красивых пар Голливуда подает на развод, стало известно в 2016 году, тогда же Анджелина указала в документах, что она намерена добиться полной опеки над детьми. Питт несколько раз пытался оспорить в суде иск Анджелины и добиться права совместной опеки.
Почти полтора года спустя бывшим супругам удалось прийти к соглашению. Инсайдер рассказал, что Питту и Джоли удалось договориться о совместной опеке над детьми. Джоли отказалась от единоличной опеки и готова к тому, что Питт возьмет на себя часть родительских обязанностей. Источник добавил, что развод тоже будет в скором времени урегулирован.
Таким образом, Брэд Питт получит возможность проводить больше времени с детьми и участвовать в их воспитании. В судебных отчетах за декабрь 2017 отмечается, что с начала бракоразводного процесса у Питта не было возможности провести каникулы с детьми, а все короткие встречи Джоли тщательно контролировала.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, актер, Брэд Питт, Анджелина Джоли
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