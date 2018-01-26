Китай хочет создать Полярный Шелковый путь

26.01.2018 17:21

Северный морской путь позволит Китаю доставлять грузы в Европу морем значительно быстрее

Китай 26 января официально объявил о намерении развивать инициативу "Полярного Шелкового пути" в Арктике, создавая морские торговые пути и укрепляя торговые отношения с разными странами региона.

Так, пресс-канцелярия Госсовета КНР обнародовала первую Белую книгу об арктической политике Китая, в которой говорится, что Пекин является важной заинтересованной стороной в делах Арктики.

Китай не имеет территорий в Арктике, но Госсовет отмечает его "географическую близость" к полярным областям. "Полярный Шелковый путь" будет частью более широкой китайской программы "Пояс и путь" (Экономический пояс Шелкового пути и Морской Шелковый путь 21-го века).

Использование морских путей и природных ресурсов Арктики может оказать огромное влияние на энергетическую стратегию и экономическое развитие Китая, который входит в число мировых лидеров в сфере внешней торговли и является крупнейшим потребителем энергоносителей в мире.

Северный морской путь позволит Китаю доставлять грузы в Европу морем быстрее, чем за 48 дней – именно столько сейчас в среднем занимает дорога из северных портов КНР в Роттердам через Суэцкий канал, пишет Financial Times.

Например, в прошлом году российский арктический танкер-газовоз Christophe de Margerie ("Кристоф де Маржери") добрался из Норвегии в Южную Корею без сопровождения ледоколом, и путь занял всего 15 суток.

Среди китайских грузовых судов первым Северный морской путь (Северо-Восточный проход) в 2013 году освоил корабль Yong Sheng, а летом 2017 года этим маршрутом прошли еще шесть китайских судов.

В сентябре китайское исследовательское судно Xue Long впервые осуществило рейс Северо-Западным проходом вдоль северного побережья Канады, сократив время в пути из Нью-Йорка в Шанхай на семь суток по сравнению с маршрутом через Панамский канал.

"Природные условия Арктики и их изменения оказывают непосредственное влияние на климатическую систему и экологическую среду Китая, на экономические интересы Китая в областях рыболовства, сельского и лесного хозяйства и интересы на море", – цитирует Белую книгу агентство "Синьхуа".

Напомним, недавно в Китае построили самый длинный мост в мире, который проходит через море и соединяет Гонконг, Макао и Чжухай. Длина сооружения – 55 километров, из них 38 километров – непосредственно участки моста.

Источник: https://www.segodnya.ua