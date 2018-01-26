- Залиште Україну в спокої: Дуда виступив із заявою в Давосі21:42
- В США бросают деньги на ветер, а в Китае платят зарплату кирпичами21:20
- За Украину: США расширили санкции против России19:35
- Китай хочет создать Полярный Шелковый путь17:21
- Трамп сделал резонансное заявление о судьбе доллара15:57
- Погана новина для любителів солодкого: шоколад зникне до 2050 року15:02
- Порошенко в Давосе встретился с премьером Хорватии: о чем говорили13:05
- «Путин не может рисковать»: в России рассказали о дальнейшей судьбе Донбасса12:49
- Конгрессмен США заявила о беспомощности системы ПРО перед ядерным ударом РФ или КНР12:35
- Пожар в Таиланде: из горящего аэропорта эвакуировали более тысячи человек11:17
Китай хочет создать Полярный Шелковый путь
Северный морской путь позволит Китаю доставлять грузы в Европу морем значительно быстрее
Китай 26 января официально объявил о намерении развивать инициативу "Полярного Шелкового пути" в Арктике, создавая морские торговые пути и укрепляя торговые отношения с разными странами региона.
Так, пресс-канцелярия Госсовета КНР обнародовала первую Белую книгу об арктической политике Китая, в которой говорится, что Пекин является важной заинтересованной стороной в делах Арктики.
Китай не имеет территорий в Арктике, но Госсовет отмечает его "географическую близость" к полярным областям. "Полярный Шелковый путь" будет частью более широкой китайской программы "Пояс и путь" (Экономический пояс Шелкового пути и Морской Шелковый путь 21-го века).
Использование морских путей и природных ресурсов Арктики может оказать огромное влияние на энергетическую стратегию и экономическое развитие Китая, который входит в число мировых лидеров в сфере внешней торговли и является крупнейшим потребителем энергоносителей в мире.
Северный морской путь позволит Китаю доставлять грузы в Европу морем быстрее, чем за 48 дней – именно столько сейчас в среднем занимает дорога из северных портов КНР в Роттердам через Суэцкий канал, пишет Financial Times.
Например, в прошлом году российский арктический танкер-газовоз Christophe de Margerie ("Кристоф де Маржери") добрался из Норвегии в Южную Корею без сопровождения ледоколом, и путь занял всего 15 суток.
Среди китайских грузовых судов первым Северный морской путь (Северо-Восточный проход) в 2013 году освоил корабль Yong Sheng, а летом 2017 года этим маршрутом прошли еще шесть китайских судов.
В сентябре китайское исследовательское судно Xue Long впервые осуществило рейс Северо-Западным проходом вдоль северного побережья Канады, сократив время в пути из Нью-Йорка в Шанхай на семь суток по сравнению с маршрутом через Панамский канал.
"Природные условия Арктики и их изменения оказывают непосредственное влияние на климатическую систему и экологическую среду Китая, на экономические интересы Китая в областях рыболовства, сельского и лесного хозяйства и интересы на море", – цитирует Белую книгу агентство "Синьхуа".
Напомним, недавно в Китае построили самый длинный мост в мире, который проходит через море и соединяет Гонконг, Макао и Чжухай. Длина сооружения – 55 километров, из них 38 километров – непосредственно участки моста.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Китай, торговля
- В Китае заявили, что Украина должна разрешать конфликт без внешнего вмешательства
- Администрация Трампа готовит китайцам неприятный сюрприз
- Посол отменил второе "нашествие"
- Мэр Донецка не собирается делать сенсацию из вытоптанных оппозицией клумб
- Срочно! В Донецке заминирован избирательный участок!
- "Третью мировую развяжет Китай", - Сорос
- Боевики обстреляли окрестности Станицы Луганской из подствольного гранатомета - полиция20:47
- Под ударом Донецкое направление: карта АТО17:41
- Мобилизация. Террористы вручают насильно повестки шахтерам16:30
- В Донецкой области попался водитель с бензобаком-сейфом16:15
- «Министр связи ДНР» дал совет, как звонить с едва живого «Феникса»15:30
- Тука сообщил, когда восстановится связь Vodafone в ОРДО14:50
- Тымчук сообщил о новом серьезном конфликте между «ДНР» и «ЛНР»14:35
- В Покровске наладили изготовление биометрических паспортов13:15
- Тымчук назвал виновного в отключении Vodafone в «ДНР»12:15
- Захарченко обязал «госорганы» покупать бензин у «своих» реализаторов11:48
- "Динамо" одержало первую победу в 2018 году: обзор матча с "Осиеком"22:20
- Екшн в київському автобусі: чоловік отримав кулю, заступившись за кондуктора22:01
- Залиште Україну в спокої: Дуда виступив із заявою в Давосі21:42
- В США бросают деньги на ветер, а в Китае платят зарплату кирпичами21:20
- Как будут расти пенсии украинцев: объяснение21:00
- Боевики обстреляли окрестности Станицы Луганской из подствольного гранатомета - полиция20:47
- Порошенко объяснил, когда ждать миротворцев на Донбассе20:30
- «Поддержать пехоту и уничтожить врага»: в Украине проходят масштабные авиационные учения20:12
- В ПриватБанке анонсировали массовые увольнения19:48
- За Украину: США расширили санкции против России19:35
- Каву не варто заварювати окропом18:37
- Опасные последствия стресса18:12
- Погана новина для любителів солодкого: шоколад зникне до 2050 року15:02
- Укрепляем иммунитет зимой: пять народных методов13:45
- Ученые назвали ожирение заразным заболеванием 09:33
- Медики раскрыли всю правду о замороженных овощах09:02
- Игнорируйте людей, которые все время жалуются, они отбирают вашу энергию08:25
- Вот почему нельзя в церкви поджигать свою свечу от рядом стоящей08:11
- Ученые нашли способ сделать алкоголь безопасным07:58
- Какие прививки нужно делать взрослым в Украине: названы инфекции07:10
- Это нужно знать: тыква вызывает необратимые процессы в организме
- Захарченко объявил о плане вернуть часть территории Украины в "ДНР": главарь боевиков обратился к жителям Донбасса. ВИДЕО
- Отключение украинской связи в "ДНР": жители Донецка открыто проклинают Захарченко и собирают митинг в центре города
- Кашель с бронхитом вмиг проходят. Нужно только перед сном выпить это средство
- Сюрпризы погоды продолжаются. Какая весна ждет украинцев?
- Vodаfone обнародовал свои требования к "ДНР"
- Захарченко конец? Россия создает новый "отряд смерти" на Донбассе
- ОБСЕ рассказала, когда заработает Vodafon в Донецке
- В Донецке нашли «Пик Водафона»
- Вот почему нельзя в церкви поджигать свою свечу от рядом стоящей