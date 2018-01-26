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Конгрессмен США заявила о беспомощности системы ПРО перед ядерным ударом РФ или КНР
Наземная система противоракетной обороны США не способна отразить массированный ядерный удар со стороны своих потенциальных противников – России, Китая, КНДР или Ирана. Такое мнение выразила конгрессмен Элис Стефаник в своей колонке для Washington Examiner, передает РИА Новости.
"США сталкиваются с растущей угрозой не только со стороны Северной Кореи и Ирана, но и России и Китая. Стремясь к расширению своего геополитического влияния, они бросают нам вызов по всем фронтам и подрывают интересы нашей национальной безопасности", — отметила она.
Политик напомнила, что из 18 испытаний системы ПРО успешными оказались только 10, хотя ни один тест не проводился в условиях, которые бы точно имитировали атаку.
Стефаник добавила, что для уничтожения одной вражеской мишени используются четыре перехватчика. Это негативно влияет на способность защитной системы отслеживать последующие атаки, потому что потенциальный противник может запустить ловушки — ложные мишени — и заставить перехватчики "гоняться" за ними.
Конгрессмен также напомнила, что система противоракетной обороны базируется на Аляске и Калифорнии, оставляя незащищенным восточное побережье.
Чтобы исправить это положение, Стефаник предложила разместить часть перехватчиков в Форт-Драме неподалеку от Нью-Йорка.
Теги: Россия, США, Донбасс, ядерное оружие
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