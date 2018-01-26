Лукашенко отменил "налог на тунеядцев"

На местные органы власти возлагается индивидуальная работа по трудоустройству и ресоциализации граждан

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет №1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения и отменяется обязательный сбор с безработных.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, новым декретом отменяется взыскание так называемого "налога на тунеядство", который спровоцировал громкие акции протеста по всей стране в начале 2017 года.

"В новый декрет не вошли нормы о взимании с трудоспособных неработающих граждан сбора на финансирование государственных расходов. При этом лица, ранее признававшиеся плательщиками этого сбора, освобождены от его уплаты",– говорится в сообщении.

Согласно декрету, на местные органы власти возлагается индивидуальная работа по трудоустройству и ресоциализации граждан.

У Лукашенко заверяют, что новый подход будет направлен "на стимулирование трудоспособных неработающих граждан к легальной занятости".

Источник: https://www.segodnya.ua