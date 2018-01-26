Погана новина для любителів солодкого: шоколад зникне до 2050 року

26.01.2018 15:02

Вчені прогнозують, що через глобальне потепління усі види какао-бобів вимруть до 2050 року. Детальніше - читайте у "Країні здоров'я".

Зростання температуры, а також зменшення вологості повітря в африканських широтах, в яких ростуть какао-боби, веде до поступового скорочення популяції цих дерев.



Як відомо, з какао-бобів весь весь шоколад в світі, в тому числі і какао-порошок. Вчені прогнозують повне вимирання какао-бобових культур до 2050 року.



Проте, така проблема не залишилася без уваги. Багато інститутів, що займаються відновленням популяції рослинних культур, вже взяли це питання на розгляд. Незабаром планується в лабораторних умовах вивести такий вид какао-бобів, який буде адаптований під зміни клімату і сухе повітря, і зможе рости безперешкодно.

