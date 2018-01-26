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Пожар в Таиланде: из горящего аэропорта эвакуировали более тысячи человек
Более 1 тысячи человек эвакуировали в пятницу из здания аэропорта города Кхонкен на северо-востоке Таиланда из-за пожара на третьем этаже, сообщает РИА Новости со ссылкой на интернет-версию газеты Bangkok Post.
Пожар возник на третьем этаже здания третьего терминала аэропорта около 07.00 (03.00 мск) и быстро распространился на всю площадь крыши здания, сообщает газета. В результате своевременной эвакуации пассажиров и сотрудников аэропорта удалось избежать жертв. Пострадавших при пожаре нет, говорится в сообщении.
Пожарным, немедленно прибывшим на место, понадобилось более часа, чтобы полностью погасить пламя. Аэропорт Кхонкена в настоящее время закрыт для вылета и прибытия, все прибывающие рейсы перенаправлены в аэропорты соседних провинций, сообщает газета.
Аэропорт города Кхонкен — один из трех крупных провинциальных аэропортов Таиланда, обслуживающих северо-восточный регион страны. Два других северо-восточных аэропорта расположены в соседних провинциях Накхон Ратчасима и Удон Тхани в радиусе 200 километров от Кхонкена. Аэропорт Кхонкен принимает внутренние рейсы всех основных авиакомпаний Таиланда — Thai Airways, Bangkok Airways, Nok Air и Thai Air Asia.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, аэропорт, Таиланд, эвакуация
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