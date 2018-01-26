Трамп сделал резонансное заявление о судьбе доллара

26.01.2018 15:57

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CNBC, что хотел бы видеть сильный доллар. По словам президента, доллар "будет становиться все сильнее и сильнее", пишет Гордон.

Трамп подчеркнул, что Штаты становятся все сильнее не только экономически, но и "в других отношениях".

Таким образом глава Белого дома прокомментировал слова министра финансов США Стивена Мнучина, о том что "слабый доллар – хорошо для внешней торговли, поскольку это создает много возможностей".

Президент США считает, что слова Мнучина были вырваны из контекста.

Трамп принимает участие в Международном экономического форума в Давосе, который проходит с 23–26 января.

Источник: https://from-ua.com