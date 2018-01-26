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Трамп сделал резонансное заявление о судьбе доллара
26.01.2018 15:57
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CNBC, что хотел бы видеть сильный доллар. По словам президента, доллар "будет становиться все сильнее и сильнее", пишет Гордон.
Трамп подчеркнул, что Штаты становятся все сильнее не только экономически, но и "в других отношениях".
Таким образом глава Белого дома прокомментировал слова министра финансов США Стивена Мнучина, о том что "слабый доллар – хорошо для внешней торговли, поскольку это создает много возможностей".
Президент США считает, что слова Мнучина были вырваны из контекста.
Трамп принимает участие в Международном экономического форума в Давосе, который проходит с 23–26 января.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, доллар, Дональд Трамп
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