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В США бросают деньги на ветер, а в Китае платят зарплату кирпичами
Беженцам в Финляндии предлагают деньги для того, чтобы они уехали, а американские компании платят сотрудникам из-за снижения налоговых ставок
Дождь из денег
В американском штате Иллинойс инкассаторская машина попала в ДТП. В результате трассу засыпало банкнотами номиналом 5, 10 и 20 долларов. Ими должны были заполнить игровые автоматы. Свидетели говорят, деньги по всей дороге собирали еще долго.
Награда за налоги
125 тысяч работников компании "Уолт Дисней" получат по тысяче долларов и частичную компенсацию за обучение. А все потому, что в США снизили налоговые ставки для частных компаний почти на 15 процентов. Поэтому работодатели, у которых появились избыточные средства, решили поделиться ими с персоналом.
Деньги для беженцев
Правительство Финляндии предлагает 2 с половиной тысячи евро беженцам, которые добровольно покинут страну. Чтобы избежать махинаций – разработали специальную программу. Наличными дают только 200 евро. Остальные перечисляют, например, на оплату обучения. Как выяснилось, интересует предложение в основном одиноких мужчин.
Зарплата в кирпичах
В Китае работникам завода задерживали зарплату. Те подали в суд, и он постановил – отдать долг в 14 000 долларов. Директор согласился и выплатил задолженность кирпичами – почти 300 000 единиц. Впрочем, рабочие этому обрадовались. Теперь они могут свести целый жилой массив – а именно 15 небольших домов.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: США, Донбасс, мир, Китай, деньги, кирпич
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