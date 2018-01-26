В США бросают деньги на ветер, а в Китае платят зарплату кирпичами

26.01.2018 21:20

Беженцам в Финляндии предлагают деньги для того, чтобы они уехали, а американские компании платят сотрудникам из-за снижения налоговых ставок

Дождь из денег

В американском штате Иллинойс инкассаторская машина попала в ДТП. В результате трассу засыпало банкнотами номиналом 5, 10 и 20 долларов. Ими должны были заполнить игровые автоматы. Свидетели говорят, деньги по всей дороге собирали еще долго.

Награда за налоги

125 тысяч работников компании "Уолт Дисней" получат по тысяче долларов и частичную компенсацию за обучение. А все потому, что в США снизили налоговые ставки для частных компаний почти на 15 процентов. Поэтому работодатели, у которых появились избыточные средства, решили поделиться ими с персоналом.

Деньги для беженцев

Правительство Финляндии предлагает 2 с половиной тысячи евро беженцам, которые добровольно покинут страну. Чтобы избежать махинаций – разработали специальную программу. Наличными дают только 200 евро. Остальные перечисляют, например, на оплату обучения. Как выяснилось, интересует предложение в основном одиноких мужчин.

Зарплата в кирпичах

В Китае работникам завода задерживали зарплату. Те подали в суд, и он постановил – отдать долг в 14 000 долларов. Директор согласился и выплатил задолженность кирпичами – почти 300 000 единиц. Впрочем, рабочие этому обрадовались. Теперь они могут свести целый жилой массив – а именно 15 небольших домов.

Источник: https://www.segodnya.ua