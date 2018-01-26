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В Узбекистане умер младенец, в теле которого врачи нашли 16 стальных швейных игл
В больнице столицы Узбекистана Ташкенте скончался грудной ребенок, из тела которого в ходе сложной хирургической операции врачи извлекли 13 стальных игл.
Об этом в среду написала в Facebook на странице "Спутник-Узбекистан" директор института демократии и прав человека Сайера Ходжаева.
"11-месячному малышу не удалось выжить после операции по извлечению иголок из его тела", - сообщила Ходжаева.
Ранее 11-месячного ребенка с температурой и пневмонией доставили из Ферганской области в Республиканский научный центр Экстренной Медицинской Помощи (РНЦЭМП). При осмотре врач рекомендовал сделать рентген, во время которого выяснилось, что в теле малыша находится 16 металлических игл. Анализы показали, что они находятся там около полутора месяцев.
В ходе операции, которая длилась девять часов из тела малыша извлекли 13 игл, оставшиеся медики планировали удалить в ходе следующего хирургического вмешательства. Заведующий детским отделением РНЦЭМП профессор Хабибулла Акимов уверен, что ребенок не мог сам проглотить 16 швейных иголок, так как рентген показал, что иглы находились в разных местах тела. По его словам, "иглы были вставлены посторонним человеком".
Согласно сообщениям местных изданий, возбуждено уголовное дело.
Источник: https://strana.ua
Теги: Донбасс, Узбекиcтан, младенец, умерший
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