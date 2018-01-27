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Трампу не хватило времени на Порошенко

27.01.2018 11:13
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Трампу не хватило времени на Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко не встретился с главой Белого дома Дональдом Трампом в Давосе. Между тем, эту встречу ранее анонсировал украинский МИД.

Журналистка американского телеканала CBS Маргарет Бреннан рассказала, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время разговора с Порошенко объяснил: Трамп хотел с ним встретиться, но ему не хватило времени и он отбыл в Вашингтон.

При этом американский лидер в Давосе успел встретиться с президентом Руанды Полем Кагаме, проинформировала пресс-служба Белого дома.

О предполагаемой встрече Порошенко и Трампа 19 января говорил глава МИД Украины Павел Климкин. "Конечно, президент будет разговаривать с Трампом…" – заверял он.

Ранее украинский и американский лидеры встречались 20 июня 2017 года в Белом доме в Вашингтоне и 21 сентября в Нью-Йорке на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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Теги: Украина, США, президент, Дональд Трамп, Порошенко
 
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