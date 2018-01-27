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Взрыв потряс Кабул, убиты и ранены более ста человек

27.01.2018 12:46
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Взрыв потряс Кабул, убиты и ранены более ста человек

Сегодня, 27 января, после обеда по местному времени в столице Афганистана, Кабуле, террорист-смертник подорвал бомбу, спрятанную в машине скорой помощи.

Взрыв произошел на одном из КПП в квартале, где расположены иностранные посольства и много правительственных зданий, бомбу, спрятанную в машине скорой помощи. По последним данным в результате взрыва погибли около 20 человек, ранения получили свыше 100. Количество пострадавших постоянно растет.

Ответственность за взрыв взяло на себя движение "Талибан".

Пока информации об украинцах, которые могли пострадать в результате взрыва в Кабуле, нет. Об этом в эфире 112 Украина сообщил посол Украины в Афганистане Виктор Никитюк.



Теги: Афганистан, Кабул, взрыв, теракт
 
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