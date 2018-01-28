- Конфликт на Донбассе предлагают "вытащить из мусорного ведра и вернуть на первые полосы"22:05
- Польский премьер задался вопросом: Что произойдет, если российская армия будет маршировать по всей Украине?18:15
- Волкер: Конфликт на Донбассе начался с гибридной войны, с вторжения России в Украину17:14
- В России в ходе "Забастовки избирателей" задержаны сотни человек16:24
- Цимбалюк о россиянах на Донбассе: Почему они увольняются вместе с танками?12:44
- Бывшая журналистка "Донбасса" побывала в эпицентре войны и перебралась в США10:25
- Госдуму РФ разозлили новые крымские инициативы Украины08:00
- Сурков высказался касательно закона о "реинтеграции Донбасса"13:01
- Взрыв потряс Кабул, убиты и ранены более ста человек12:46
- Трампу не хватило времени на Порошенко11:13
В России в ходе "Забастовки избирателей" задержаны сотни человек
По данным на 16:00 (по Киеву) в России в ходе "Забастовки избирателей" задержали свыше 240 человек. Об этом сообщает "ОВД-инфо".
Россиян задерживали по всей стране. В Москве традиционно скрутили "главного оппозиционера" Алексея Навального. Его доставили в отдел полиции "Якиманка". Ему вменяют нарушение порядка проведения акции. Политика оставляют в отделе до суда на 48 часов.
Цель акции "Забастовка избирателей" - убедить избирателей не ходить на выборы президента России в марте. В некоторых городах страны акции сторонников Навального не согласованы, в частности в Москве.
Несколько дней назад Верховный суд Российской Федерации отклонил жалобу Алексея Навального на решение о законности отказа Центральной избирательной комиссии зарегистрировать его в качестве кандидата на должность президента РФ. Ранее в ЦИК РФ уже предупреждали, что Навальный не будет зарегистрирован в качестве кандидата из-за судимости. Сам политик пытался опротестовать этот запрет.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Реальных оппонентов действующему президенту Владимиру Путину нет.
Теги: Россия, выборы, забастовка, задержание, избиратели
- Выборы на Донбассе: Нуланд угомонила Захарченко
- Для чего Захарченко личные казаки?
- Портников - россиянам: "Вы рискуете при любом кризисе сорваться в такую кровавую кашу, что и представить себе нельзя"
- Украинцы в России смогут голосовать на шести избирательных участках
- Российские спецслужбы требуют заблокировать оппозиционные группы в соцсети ВКонтакте
- Россию ждет "сентябрьская революция"?
- Конфликт на Донбассе предлагают "вытащить из мусорного ведра и вернуть на первые полосы"22:05
- Названы "сезонные" проблемы на донбасских пунктах пропуска21:40
- Пенсионеров-переселенцев обижают по всей Украине21:24
- Откровения недавнего пленника донбасских боевиков: Били током и обещали вывезти на минное поле21:07
- Кто будет платить за разрушенный Донбасс?20:56
- Важно для Донбасса: всё о правилах перевозки через линию соприкосновения20:35
- Минсоцполитики тянет с важным решением для детей Донбасса20:17
- Волкер о Донбассе: Те силы, которыми руководит Россия, не прекращают боевые действия19:57
- Украинцы хотят мирного разрешения конфликта на Донбассе, но не любой ценой19:37
- Девочка из Донецка пробилась в финал конкурса "Яскраві діти України"19:15
- Конфликт на Донбассе предлагают "вытащить из мусорного ведра и вернуть на первые полосы"22:05
- Названы "сезонные" проблемы на донбасских пунктах пропуска21:40
- Пенсионеров-переселенцев обижают по всей Украине21:24
- Откровения недавнего пленника донбасских боевиков: Били током и обещали вывезти на минное поле21:07
- Кто будет платить за разрушенный Донбасс?20:56
- Важно для Донбасса: всё о правилах перевозки через линию соприкосновения20:35
- Минсоцполитики тянет с важным решением для детей Донбасса20:17
- Волкер о Донбассе: Те силы, которыми руководит Россия, не прекращают боевые действия19:57
- Украинцы хотят мирного разрешения конфликта на Донбассе, но не любой ценой19:37
- Девочка из Донецка пробилась в финал конкурса "Яскраві діти України"19:15
- Это должны знать все переселенцы17:31
- Бывшая журналистка "Донбасса" побывала в эпицентре войны и перебралась в США10:25
- Каву не варто заварювати окропом18:37
- Опасные последствия стресса18:12
- Погана новина для любителів солодкого: шоколад зникне до 2050 року15:02
- Укрепляем иммунитет зимой: пять народных методов13:45
- Ученые назвали ожирение заразным заболеванием 09:33
- Медики раскрыли всю правду о замороженных овощах09:02
- Игнорируйте людей, которые все время жалуются, они отбирают вашу энергию08:25
- Вот почему нельзя в церкви поджигать свою свечу от рядом стоящей08:11
- Вести из ОРДО: оппонент Захарченко заговорил о "расширении границ"
- Вот почему нельзя в церкви поджигать свою свечу от рядом стоящей
- Новые санкции для РФ: полный расклад и реакция
- У главаря «ДНР» Захарченко есть выбор: ликвидация или побег
- Переселенцам создают проблемы
- Захарченко конец? Россия создает новый "отряд смерти" на Донбассе
- В Донецке нашли «Пик Водафона»
- "Сирена", "Гром" и "Заложник" накрыли Донетчину
- Пономарь: Сурков посмотрел на все три туза Волкера
- На донбасских пунктах пропуска произошли задержания