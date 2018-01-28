В России в ходе "Забастовки избирателей" задержаны сотни человек

28.01.2018 16:24

По данным на 16:00 (по Киеву) в России в ходе "Забастовки избирателей" задержали свыше 240 человек. Об этом сообщает "ОВД-инфо".



Россиян задерживали по всей стране. В Москве традиционно скрутили "главного оппозиционера" Алексея Навального. Его доставили в отдел полиции "Якиманка". Ему вменяют нарушение порядка проведения акции. Политика оставляют в отделе до суда на 48 часов.



Цель акции "Забастовка избирателей" - убедить избирателей не ходить на выборы президента России в марте. В некоторых городах страны акции сторонников Навального не согласованы, в частности в Москве.



Несколько дней назад Верховный суд Российской Федерации отклонил жалобу Алексея Навального на решение о законности отказа Центральной избирательной комиссии зарегистрировать его в качестве кандидата на должность президента РФ. Ранее в ЦИК РФ уже предупреждали, что Навальный не будет зарегистрирован в качестве кандидата из-за судимости. Сам политик пытался опротестовать этот запрет.



Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Реальных оппонентов действующему президенту Владимиру Путину нет.