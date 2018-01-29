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Из трусов россиянки в Домодедово достали алмазы на 8 миллионов

29.01.2018 15:20
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Из трусов россиянки в Домодедово достали алмазы на 8 миллионов

В московском аэропорту Домодедово задержали россиянку, которая пыталась вывезти в Израиль ограненные алмазы на сумму более 8 миллионов рублей. Об этом в субботу, 27 января, сообщается на сайте МВД.

Пассажирка 1964 года рождения должна была лететь в Тель-Авив. Согласно данным полиции, масса изъятых у нее бриллиантов составляет почти 437 карат.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статьям 191 («Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга») и 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей»).

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, аэропорт, алмаз
 
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