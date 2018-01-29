Лихорадка Зика подбирается к северному побережью Черного моря

29.01.2018 10:25

Санитарные власти Турции обнаружили у себя в стране комаров-переносчиков лихорадки Зика. Об этом сообщает российкий Роспотребнадзор со ссылкой на Минздрав Турецкой Республики.

"По данным Министерства здравоохранения Турции, на прибрежных территориях провинций Артвин, Ризе, Трабзон отмечено наличие переносчиков лихорадки Зика, где в октябре прошлого года выявлено четыре человека, инфицированных данным вирусом после посещения Кубы", - сказано в сообщении.

При этом указывается, что комары могут в ближайшее время появиться также в центральных районы страны и на северном побережье Черного моря.

Напомним, что согласно информации Всемирной организации здравоохранения, вирус, вызывающий болезнь Зика, переносят комары рода Aedes. Вирус также может передаваться половым путем. Симптомы болезни, вызванной вирусом Зика, могут включать незначительное повышение температуры, кожную сыпь, конъюнктивит, боль в мышцах и суставах, общее недомогание или головную боль. Эти симптомы обычно сохраняются в течение 2-7 дней. Научное сообщество, по данным ВОЗ, пришло к консенсусу, что вирус Зика вызывает микроцефалию и синдром Гийена-Барре, изучается также его связь с другими неврологическими осложнениями.

Ранее вирус, который переносится комарами, был обнаружен в Северной и Южной Америке, Азии и Африке. Эксперты считают, что вирус приводит к развитию микроцефалии у новорожденных детей, а потому являет собой большую опасность для беременных.

Как сообщалось ранее, в ВОЗ заявили об окончании международного ЧП, связанного с вирусом Зика.

Источник: https://from-ua.com