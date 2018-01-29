На грани: стало известно, почему Трамп не пойдет Путину на уступки

29.01.2018 18:40

Лидер США Дональд Трамп вряд ли пойдет на уступки президенту РФ Владимиру Путину, так как сам находится нестабильной ситуации. Это озвучил российский политолог Дмитрий Орешкин в комментарии "Апострофу".

"Трамп готов к диалогу, но он висит на большом и довольно неприятном крючке, который называется "подозрения в предвыборном сговоре с Путиным". Поэтому он не может в этом диалоге уступить Путину слишком много – его сразу обвинит оппозиция. А его политические позиции не настолько блистательны, чтобы он мог наплевать на жесткую критику", - говорит Орешкин.

Политолог отмечает, что Путин сможет воздействовать на ситуацию через Северную Корею, но в целом у него все меньше возможностей.

"Ему все труднее вступать в торг с Западом, потому что на стол он не может положить ничего, кроме угрозы прямой военной конфронтации. В Америке эту угрозу учитывают, но не переоценивают, потому что понимают, что Путин – не самоубийца", - отмечает он.

Таким образом Трамп сейчас "не слишком склонен идти на уступки Владимиру Путину, потому что он сам ходит под угрозой импичмента".

Источник: https://from-ua.com