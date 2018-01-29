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На грани: стало известно, почему Трамп не пойдет Путину на уступки
Лидер США Дональд Трамп вряд ли пойдет на уступки президенту РФ Владимиру Путину, так как сам находится нестабильной ситуации. Это озвучил российский политолог Дмитрий Орешкин в комментарии "Апострофу".
"Трамп готов к диалогу, но он висит на большом и довольно неприятном крючке, который называется "подозрения в предвыборном сговоре с Путиным". Поэтому он не может в этом диалоге уступить Путину слишком много – его сразу обвинит оппозиция. А его политические позиции не настолько блистательны, чтобы он мог наплевать на жесткую критику", - говорит Орешкин.
Политолог отмечает, что Путин сможет воздействовать на ситуацию через Северную Корею, но в целом у него все меньше возможностей.
"Ему все труднее вступать в торг с Западом, потому что на стол он не может положить ничего, кроме угрозы прямой военной конфронтации. В Америке эту угрозу учитывают, но не переоценивают, потому что понимают, что Путин – не самоубийца", - отмечает он.
Таким образом Трамп сейчас "не слишком склонен идти на уступки Владимиру Путину, потому что он сам ходит под угрозой импичмента".
Источник: https://from-ua.com
Теги: политика, Донбасс, Путин, Дональд Трамп
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